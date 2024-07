Bartek Kasprzykowski i Tamara Arciuch to para z długim stażem, która wspiera się również zawodowo. Ostatnio wybuchł skandal z ich udziałem, kiedy zaprzestali współpracy z jednym z teatrów. Media rozpisywały się o tym, że problemy rodzinne przenosili na scenę, przez co nie dało się z nimi współpracować. W końcu zakochani postanowili ostatecznie zdementować te plotki. Zobacz: Arciuch i Kasprzykowski tłumaczą się ze skandalu w teatrze. Zmienili taktykę obrony

Ich kariery mają się dobrze, a aktor zatrudnił nawet agenta z Wielkiej Brytanii, dzięki czemu ma możliwość uczestniczenia w castingach w Londynie. Ponoć Kasprzykowski miał szansę zagrać jedną z ról w najnowszym filmie o Jamesie Bondzie, "Spectre" i nagrał nawet demo w formie dialogu. Został nawet zaproszony na casting do Anglii, o czym opowiedział w najnowszym numerze "Show":

Pierwszy casting do "Spectre" odbył się u mnie w domu. Nagrałem na komputerze demo w formie dialogu i wysłałem je do producenta. Później byłem na przesłuchaniu w Londynie. Do dzisiaj nie wiem, kogo tam miałem zagrać. Dowiem się jak Bond wejdzie do kin. Nikt z nas nic nie wiedział na temat scenariusza. Gdybym się dostał do ostatniego etapu musiałbym podpisać klauzulę poufności. Zatrzymałem się jednak na przedostatnim.