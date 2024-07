O Tamarze Arciuch i Bartku Kasprzykowskim było ostatnio głośno w kontekście ich odejścia i konfliktu z Teatrem MY. Para miała ponoć być bardzo uciążliwa podczas pracy nad kolejnymi spektaklami, czym dawała mocno w kość całej produkcji. Aktorzy musieli się bronić przed ostrym atakiem. Przypomnijmy: Arciuch i Kasprzykowski tłumaczą się ze skandalu w teatrze. Zmienili taktykę obrony

Dziś o skandalu już prawie nikt nie pamięta, a para będzie mogła pochwalić się nowymi sukcesami. Jak dowiedziało się "Party", Arciuch, która do tej pory grała postaci drugoplanowe, w końcu otrzymała główna rolę w nowym serialu w Polsacie - "Powiedz tak". Ma on być emitowany już wiosną przyszłego roku. Równie dobrze, a może nawet lepiej, rozwija się również kariera Kasprzykowskiego, który zatrudnił profesjonalnego agenta z Wielkiej Brytanii. Dzięki temu Bartek regularnie lata do Londynu na castingi do międzynarodowych filmów i jeśli wszystkie sprawy formalne zostaną zamknięte, wiosną wejdzie na plan jednego z nich.

Zanim jednak para rozjedzie się do pracy, czeka ich kolejne wspólne Boże Narodzenie. Jak spędzą ten wyjątkowy czas?

Czasem myślimy o tym, by wyjechać na święta, ale zawsze wygrywa chęć spędzenia tego czasu z rodziną. Uwielbiamy tę atmosferę, kupowanie prezentów, ubieranie choinki z dziećmi i przebranie dziadka za Mikołaja. Na wigilii zawsze jest u nas około 15 osób. Mimo to żadnych potraw nie zamawiamy, wszystko robimy sami. Ja odpowiadam za rybę w galarecie, rybę po grecku i uszka w kruchym cieście. A popisowym daniem Bartka jest karp - przekonuje

Czekacie na nowe projekty z udziałem pary?

Tamara Arciuch w studiu nagraniowym: