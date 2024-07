Niedawno media obiegła informacja, że w nowym spektaklu Janusza Józefowicza miała zagrać Doda. Jednak obsada do "Legalnej blondynki" uległa zmianie, a wokalistkę zastąpi Barbara Kurdej-Szatan. Reżyser wyjaśnił skąd takie roszady. Zobacz: Doda nie wystąpi u Józefowicza. Janusz skomentował dlaczego zastąpi ją Kurdej-Szatan

Blondynka znana z reklam dla jednej z sieci komórkowych już rozpoczęła prace nad spektaklem. Kurdej-Szatan przyznaje, że ten musical będzie niesamowity głównie ze względu na porywającą muzykę. Aktorka przyznała, że to głównie ona zdecydowała o tym, że gwiazda zechciała wystąpić w "Legalnej Blondynce":

Muzyka porywa, jest tak energetyczna, tak idzie do przodu i tak mi się spodobała, że głównie dla niej i z racji tego, że jest to pierwszy teatr w Krakowie tego typu zdecydowałam się na udział w tym musicalu. Bardzo się cieszę, że mogę wrócić do Krakowa, do miejsca, gdzie studiowałam. Mam tam swoje ulubione zakątki i wspomnienia - powiedziała w rozmowie z newseria.pl