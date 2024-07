Coraz więcej Polaków chce zrobić karierę na Bliskim Wschodzie. Olga Kaczyńska robi furorę w izraelskim modelingu, Alicja Węgorzewska regularnie gra trasę koncertową po krajach arabskich, a teraz do tego grona dołączyła Ewa Szabatin.

Reklama

Polska projektantka dostała niedawno list od osoby ze stacji Fashion One z propozycją współpracy. Według menadżera Ewy, mająca swoją siedzibę w Turcji telewizja zachwyciła się krótkometrażowym filmem "Innerdream", w którym Szabatin pokazuje jak wygląda świat mody od kulis.

Fashion One to telewizja o zasięgu ogólnoświatowym, ale największe grono widzów skupia w południowej części Europy i w krajach azjatyckich. Średnio kanał ogląda dziennie ok. 350 milionów telewidzów. Myślicie, że za granicą bardziej docenią często krytykowane stylizacje Szabatin?

Reklama

A tak wygląda film, którym Szabatin zachwyciła Azjatów: