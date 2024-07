Trzynaście lat temu zapierającym dech w piersiach epickim „Avatarem” zdobywca Oscara James Cameron wprowadził widzów w świat inny od wszystkiego, co do tej pory widzieli. Teraz wyczekiwanym filmem „Avatar: Istota wody” wizjoner kinematografii zaprasza widzów w zupełnie nową podróż. Zrobienie kontynuacji najbardziej udanego filmu wszech czasów to trudne wyzwanie, ale jeśli ktoś miałby tego dokonać, to tylko Cameron. To on napisał scenariusze i wyreżyserował dwa z listy najbardziej udanych i ukochanych sequeli w historii kina: „Obcy - decydujące starcie” i „Terminator 2: Dzień sądu”. Jego nowe dzieło "Avatar: Istota wody" pojawi się w polskich kinach już 16 grudnia.

"Avatar: Istota wody" - o czym jest film?

Akcja filmu „Avatar: Istota wody” rozgrywa się ponad dziesięć lat po wydarzeniach z pierwszej części. Sam Worthington i Zoe Saldaña ponownie wcielają się w swoje legendarne role Jake'a Sully'ego i Neytiri. Tym razem są kochającymi rodzicami starającymi się za wszelką cenę utrzymać jedność rodziny. Klan Omatikaya przez ponad dekadę wiedzie dość sielskie życie, kiedy rosnąca na nocnym niebie gwiazda sygnalizuje powrót najeźdźców z Ziemi. W następstwie nieprzewidzianych zdarzeń zmuszeni zostają do opuszczenia domu. Przemierzając rozległe tereny księżyca Pandory ostatecznie trafiają na terytorium należące do klanu Metkayina, który żyje w harmonii z otaczającymi go oceanami. Tam rodzina Sullych musi nauczyć się poruszać zarówno w niebezpiecznym wodnym świecie, jak i w niekomfortowej sytuacji zdobywania akceptacji nowej społeczności.

Oprócz Worthingtona i Saldañy w filmie występują nominowana do Oscara Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis oraz laureatka Oscara Kate Winslet. Po raz pierwszy szersza publiczność zapozna się również z gronem utalentowanych młodych aktorów, do których należą Britain Dalton, James Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion i Bailey Bass. Scenariusz napisali James Cameron, Rick Jaffa i Amanda Silver na podstawie opowiadania Jamesa Camerona, Ricka Jaffy, Amandy Silver, Josha Friedmana i Shane'a Salerno. Cameron i Jon Landau są producentami filmu, a David Valdes i Richard Baneham pełnią funkcję producentów wykonawczych.

Każdy film Jamesa Camerona to wielowymiarowe przeżycie pozwalające widzom poczuć się tak, jakby towarzyszyli bohaterom w ich przygodach. Jednak efekt ten nigdy nie był potężniejszy, niż w przypadku „Avatara: Istoty wody”. Jest to nowy twórczy zenit tego wyjątkowo utalentowanego filmowca, który po raz kolejny przesuwa możliwości filmowej opowieści. Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu najnowszej technologii 3D, Cameron wciąga widzów w nurt narracji, pozwalając im niemal namacalnie doświadczyć bogatego w szczegóły środowiska Pandory i dając możliwość przemierzania tej majestatycznej krainy u boku pary głównych bohaterów Jake'a i Neytiri.

"Avatar: Istota wody": Kiedy premiera?

Premiera filmu „Avatar: Istota wody”, rodzinnej epopei rozgrywającej się na tle wspaniałych kolorów i majestatu rozszerzonego krajobrazu Pandory, odbędzie się wyłącznie w kinach 16 grudnia 2022 roku. W sieci dostępne są już zwiastuny tej niesamowitej opowieści.

