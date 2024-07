W tym roku czwarta edycja programu X-Factor była wyjątkowa. A to wszystko za sprawą nowej jurorki, Ewy Farnej, która wniosła wiele humoru do show. Po raz pierwszy szanse w konkursie miały również zespoły muzyczne, którymi opiekował się Kuba Wojewódzki. Niestety, wszystkie trzy pożegnały się z rywalizacją już jakiś czas temu. Przypomnijmy: Dziś wielki finał X-Factor. Który z uczestników ma największe szanse na wygraną?

Dzisiejszy finał przyniósł widzom mnóstwo emocji. Rozpoczął się od wspólnego wykonania przez wszystkich uczestników hitu "Get lucky". Trójka najlepszych uczestników, czyli Marta Bijan, Artem Furman i Anna Tacikowska, wykonali piosenki solo, ale i w duetach z popularnymi zagranicznymi gwiazdami. Anna zaśpiewała m.in. utwór "Only Girl (In the World) Rihanny", Marta "Wrecking ball" Miley Cyrus, a Artem - hit "Lazy song". Następnie Tacikowska zaprezentowała wspólny utwór z Ellą Eyre, Bijan z Crisem Cabem, a Furman z Jassie Ware.

Po wszystkich występach przyszedł czas na wyniki. Główną nagrodę czyli 100 tysięcy złotych, samochód oraz kontrakt płytowy zdobył Artem Furman. Drugie miejsca zajęła Marta Bijan, zaś trzecie - Ania Tacikowska. Nagrodę specjalną od MTV otrzymała również Marta. Stacja pomoże jej w realizacji debiutanckiego teledysku.

Serdecznie gratulujemy!

