Ostatnie tygodnie w polskiej telewizji minęły pod znakiem finałów wszelkich programów rozrywkowych. Poznaliśmy zwycięzców m.in. "Tańca z Gwiazdami", "Must be the Music" czy "Project Runway". Dziś dowiemy się zaś kto wygra największe muzyczne show TVN-u - X- Factor. Do walki staną 3 najlepsi do tej pory zawodnicy, którzy zaśpiewają w duetach ze światowymi gwiazdami. Przypomnijmy: Światowe gwiazdy w wielkim finale "X-Factor"! Z kim zaśpiewają finaliści?

O główną nagrodę powalczą: Marta Bijan, Anna Tacikowska oraz Artem Furman. Każdy z solistów od początku rywalizacji dawał z siebie wszystko, co doceniali nie tylko telewidzowie, ale i jurorzy. Dziś cała trójka zaprezentuje na scenie się solowo, ale także w duetach z popularnymi, światowymi gwiazdami. Na pewno wiele emocji wzbudzi nie tylko rywalizacja uczestników, ale i jedna z jurorek, Ewa Farna, która od jakiegoś czasu zachwyca wszystkich swoimi stylizacjami. Co szykuje na wielki finał?

A wy komu kibicujecie?

