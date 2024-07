1 z 5

Gwiazdy przyłapane pod budynkiem TVP

Kto dziś wystąpił w programie "Pytanie na Śniadanie"? W śniadaniówce nie zabrakło znanych nazwisk. Na ekranie telewizorów pojawiły się m.in. Tamara Arciuch, Krystyna Mazurówna, Anna Popek oraz dawno niewidziana Anna Maria Jopek. Wszystkim paniom humor dziś dopisywał! Lecz która z nich wyglądała najlepiej w codziennej stylizacji? Gwiazdy na co dzień wyglądają zupełnie inaczej niż na wielkich galach. Jak się ubierają - swobodnie i niezobowiązująco. Komu najbardziej pasuje taki styl? Który look najbardziej przypadł Wam do gustu? Głosujcie w naszej sondzie!

