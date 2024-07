Joanna Przetakiewicz to druga po Anji Rubik Polka, która w świecie mody ma szansę na ogromny sukces. Jej butiki otwierane są w coraz to bardziej prestiżowych lokalizacjach na świecie, a po markę La Mania sięga modowa elita. Z racji nagłego sukcesu, osobą Joanny zaczęły interesować się zagraniczne media. Jej zdjęcie opublikował już brytyjski "Vogue", który odniósł się do przyjaźni z Karlem Lagerfeldem, a teraz o Przetakiewicz można przeczytać w magazynie "Harrods Estates".

Dziennikarze pokazali jak wygląda życie polskiej milionerki na co dzień. W jakich warunkach powstają jej kreacje i gdzie odpoczywa w trakcie podróży pomiędzy jednym, a drugim krańcem świata. Przetakiewicz zdradziła też za co kocha Londyn i dlaczego jest to dla niej tak ważne miejsce na Ziemi:

- Spędzam w Londynie ponad 60 dni w ciągu roku, częściej jestem tylko w Warszawie. Pierwszy raz przyleciałam tutaj wiele lat temu, ale od ośmiu lat spędzam tutaj mnóstwo czasu. Zakochałam się w Londynie od pierwszego momentu, ponieważ to bardzo przyjazne miasto - otwarte i wielokulturowe.Tworzy pomiędzy ludźmi wyjątkową, ciepłą atmosferę i zarazem jest kompletnie inny od Nowego Jorku. - zdradziła Joanna w rozmowie z magazynem "Harrods Estates".

Cały materiał opatrzono zdjęciami pięknego wnętrza mieszkania bizneswoman.