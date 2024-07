Anna Wendzikowska skoczyła ze spadochronem! Dziennikarka zaskoczyła tym ekstremalnym wyczynem swoich fanów. Gwiazda stacji TVN przebywa obecnie na Hawajach. Fotki z wyjazdu na bieżąco pojawiają się na Instagramie Ani. Ciekawe, czy udało jej się spotkać Marinę i Wojtka Szczęsnych? Młodzi małżonkowie są w trakcie swojej podróży poślubnej właśnie na Hawajach. Zarówno Szczęśni, jak i Ania Wendzikowska są zachwyceni wyspami. A fotki z ich profili mówią same za siebie, to prawdziwy raj na ziemi! Być może to ośmieliło Anię do skoku ze spadochronem! Wiedzieliśmy, że Wendzikowska lubi aktywnie spędzać czas, ale żeby aż tak?! ;) Pokazała niesamowitą fotkę z podniebnego lotu! Pod postem natychmiast pojawiło się mnóstwo komentarzy fanów gwiazdy.

Reklama

Rewelacja! Ojaaaa! Gratuluje odwagi! Wow! Super!

My też jesteśmy pod wrażeniem! Musicie zobaczyć to zdjęcie!

Zobacz też: Anna Wendzikowska pokazała fotkę w bikini! Fani pod wrażeniem jej... pupy!

Zobacz także

Anna Wendzikowska skoczyła ze spadochronem! Pochwaliła się niesamowitym zdjęciem!

Instagram

Fani są pod wrażeniem jej odwagi! My też!

Instagram

Reklama

Dziennikarka przebywa obecnie na Hawajach. Podobnie jak Marina i Szczęsny. Zobaczcie, jak tam pięknie!