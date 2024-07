Kilka dni temu Anna Wendzikowska zdecydowała się na odważny krok i zdecydowała się pokazać światu swoją córeczkę. Z kolei w miniony weekend dziennikarka w "Dzień Dobry Wakacje" opowiedziała także o trudach macierzyństwa. Przypomnijmy: Anna Wendzikowska pokazała córkę w telewizji i opowiedziała o macierzyństwie: Bałam się, że będzie bardzo źle!

Teraz wszyscy fani dopytują się gwiazdy i jej partnera Patryka Ignaczaka, kiedy planują ślub. Wcześniej Anna Wendzikowska nie komentowała tej sprawy i nie zdradzała konkretnych powodów, dlaczego jeszcze nie przymierza się do tej ceremonii. Teraz w najnowszym numerze "Gali" ukazał się obszerny wywiad, w którym prezenterka opowiedziała o tym, czy zostanie żoną muzyka:

Myśleliśmy o tym. Jesteśmy zaręczeni, ale nie czujemy przymusu. To kosztuje dużo pieniędzy i wymaga dużo organizowania. Ja już byłam panną młodą. I już wiem, że to niczego nie gwarantuje. Nie wykluczam, ale teraz jesteśmy tak zajęci i zaaferowani Kornelią, że nie jest to najważniejszy temat.