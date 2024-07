Anna Przybylska od kilku miesięcy ogranicza swoje publiczne występy niemal do zera i nie pojawia się w mediach. Wciąż jednak cieszy się ogromną popularnością i sympatią publiczności - to właśnie ich głosy sprawiły, że aktorka wygrała w tym roku plebiscyt "Viva! Najpiękniejsi 2014". Jako zwyciężczyni trafiła też na okładkę najnowszego numeru magazynu. Przypomnijmy: Przybylska i Adamczyk na dwóch wyjątkowych okładkach "Vivy!"

W środku numeru znajdziemy również obszerny wywiad z gwiazdą. Rozmowa z Przybylską jest niezwykle szczera i personalna, choć aktorka już na wstępie zaznacza, że nie chce rozmawiać o chorobie, z którą się zmaga, a o której było swego czasu bardzo głośno. Nie ukrywa natomiast, że ostatnie doświadczenia sporo zmieniły w jej życiu i przede wszystkim myśleniu. Przybylska wyznaje szczerze, że znów zwróciła się ku Bogu i po latach "przerwy" jej wiara znów zyskała na sile. Nie zamierza jednak nią epatować.



Przesterowałam moją głowę na pozytywne myślenie, żeby cieszyć się życiem. I walczyć, bo mam o co. I wiesz, co - wyspowiadałam się pierwszy raz od 13 lat. Teraz znowu kumpluję się z Panem Bogiem, chodzimy co niedziela na kawę. Bardzo dobrze mi z tą przyjaźnią, lecz nie narzucam nikomu mojej wiary, nie manifestuję jej i nie zmuszam innych, aby razem ze mną na tę niedzielną kawę chodzili. Ale uwierz mi, że po tych spotkaniach jest mi naprawdę o wiele lżej. I myślę, że dostałam swoją lekcję od Niego w jakimś celu. Po coś - wyznała w rozmowie z "Vivą!".