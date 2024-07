1 z 8

Do tej pory ciężko nam uwierzyć, że Anny Przybylskiej nie ma już wśród nas. Gwiazda zmarła wczoraj wieczorem po ciężkiej chorobie nowotworowej. O jej diagnozie dowiedziała się w 2013 roku. Wtedy wycofała się z życia towarzyskiego, by móc skupić się na rodzinie i najbliższych. Osierociła trójkę dzieci, którymi teraz zajmie się Jarosław Bieniuk. Przypomnijmy: Bieniuk i Przybylska myśleli o ślubie. Po śmierci Ani czeka go ogromne wyzwanie

Annę mieliśmy okazję przez kilka ostatnich miesięcy zobaczyć w kilku kampaniach reklamowych. Przybylska była ambasadorką m.in. kosmetyków Garnier oraz butów marki CCC. Jeszcze na początku tego roku mogliśmy ją podziwiać w spotach sieci telefonii komórkowej Play. Aktorkę nie kierowała chęć zdobycia większej popularności, zaś sprawy finansowe. Chciała jak najlepiej zabezpieczyć swoją rodzinę oraz zdobyć pieniądze na dalsze leczenie.

Heroiczna postawa Przybylskiej zasługuje na wyrazy największego szacunku.

