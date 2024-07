Informacja o śmierci Anny Przybylskiej, choć poprzedzona dramatycznymi doniesieniami o jej walce z nowotworem, jest dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem i przede wszystkim tragedią - jej partnera, dzieci i najbliższych. Ze smutkiem i niekrytym żalem wiadomość tę przyjęły też zaprzyjaźnione z aktorką gwiazdy. Przypomnijmy: Smutek, żal i niedowierzanie. Tak gwiazdy zareagowały na śmierć Ani Przybylskiej

Z niewyobrażalnym bólem musi zmierzyć się teraz Jarosław Bieniuk. Partner gwiazdy towarzyszył ukochanej w leczeniu, a na początku tego roku ogłosił decyzję o zakończeniu kariery. Motywował to tym, iż chce poświęcić więcej czasu rodzinie - mimo długiej i imponującej kariery piłkarskiej.



Myślę, że to jest dobry czas na to, żeby skończyć karierę. W tym roku kończę już 35 lat i swoje na boiskach wybiegałem i wygrałem. Myślę, że to jest też już odpowiedni czas, żeby poświęcić się rodzinie - mówił wtedy.