Dokładnie osiem lat temu zmarła uwielbiana przez widzów aktorka, Anna Przybylska. Gwiazda odeszła po walce z ciężką chorobą i zostawiła zrozpaczone dzieci i męża, Jarosława Bieniuka. Osiem lat po śmierci Anny Przybylskiej fani będą mogli zobaczyć wyjątkowy film, w którym nie zabrakanie m.in. prywatnych nagrań aktorki. W produkcji pojawiają się bliscy i przyjaciele Anny Przybylskiej, ale przed kamerą nie pojawił się jej pierwszy mąż...

Anna Przybylska przez wiele lat tworzyła szczęśliwy związek z Jarosławem Bieniukiem. Aktorka i piłkarz doczekali się trójki dzieci i całą rodziną mieszkali nad morzem. Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk pomimo udanej relacji nie wzięli ślubu, ale fani z pewnością doskonale pamiętają, że aktorka jeszcze przed poznaniem Jarosława Bieniuka wyszła za mąż.

Anna Przybylska w 2000 roku wzięła ślub- młoda gwiazda wyszła za mąż za Dominika Zygrę, starszego o cztery lata biznesmena i tenisistę z Trójmiasta. Niestety, małżeństwo pary nie przetrwało zbyt długo. Anna Przybylska i Dominik Zygra rozstali się po kilku miesiącach małżeństwa. Później aktorka nie ukrywała, że decyzja o ślubie była podjęta zbyt szybko.

Ale to nie była dojrzała decyzja, głupota jakaś. Byłam niepoukładaną dziewczyną, emocjonalnie trochę rozchwianą. Wbiłam sobie do głowy, że szybko muszę mieć dziecko. Wcześnie straciłam ojca, może dlatego… Zachorował nagle na raka, zmarł w półtora miesiąca od postawienia diagnozy. 52 lata. Bardzo mi go brakowało- Anna Przybylska mówiła w wywiadzie dla "Gali".