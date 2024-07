1 z 10

Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk

Anna Przybylska odeszła dwa lata temu. Dokładnie 5 października 2014 roku znana i lubiana aktorka zmarła w wyniku choroby nowotworowej. Jej odejście wstrząsnęło polską widownią na długo. Jednak śmierć gwiazdy najbardziej przeżyła najbliższa rodzina. Troje dzieci: Oliwia, Szymon i Jan oraz kochający partner. Jarosław Bieniuk i Anna Przybylska byli jedną z najpiękniejszych par w polskim show-biznesie. Zawsze razem, zawsze uśmiechnięci, ciepli i rodzinni. Dla nich najważniejsza była rodzina. Polecamy: Jakich mężczyzn lubią kobiety: uśmiechniętych, pewnych siebie, szczerych i z dobrymi manierami

Para chętnie pojawiała się na różnego rodzaju imprezach. To co ich wyróżniało, to naturalność i szczerość. Zarówno wobec publiki, jak i wobec samych siebie. Byli ze sobą kilkanaście lat. Taka miłość to prawdziwa rzadkość w show-biznesie! Zobaczcie fotogalerię z ich wspólnych wyjść!

Zobacz też: To już dwa lata bez Ani Przybylskiej. W ostatnim wywiadzie mówiła: "Teraz znów kumpluję się z Panem Bogiem"