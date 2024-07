Nadchodząca jesień zapowiada się dla Anny Muchy niezwykle pracowicie. Aktorka nie tylko pojawi się na planie serialu i deskach teatru, ale prawdopodobnie też wystąpi w nowej komedii romantycznej. Gwiazdę zaangażowała również Telewizja Polska, która obsadziła ją w roli jurorki w nowym show. Przypomnijmy: Anna Mucha w jury nowego show TVP. Nie będzie jedyną gwiazdą

Emisja pierwszych odcinków "Talent zgłoś się!" już w październiku - przypomnijmy, że w programie promowane będą wynalazki i innowacyjne projekty naukowe twórców, którzy do tej pory nie mieli odpowiednich nakładów finansowych, aby zrealizować swoje plany. Castingi do show ruszają w połowie września i jest o co walczyć - nagroda gwarantowana dla zwycięzcy programu to blisko milion złotych! Jeden z decydujących głosów, kto wygra rzeczony milion, będzie należał właśnie do Anny.



Nie będzie głosowania SMS-owego, bo chcieliśmy uniknąć sytuacji, kiedy o wygranej zadecyduje ciekawy sposób prezentacji. Nam chodzi o ideę - mówi Wirtualnemedia.pl osoba pracująca przy formacie.

Będziecie oglądać?

