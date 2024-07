Anna Mucha na pewno nie może narzekać na brak zajęć. Jej życie zawodowe, jak i prywatne, układa się doskonale. Gwiazda gra w popularnym spektaklu, pracuje na planie "M jak miłość", znajduje również czas, by włączyć się w akcje społeczne. Przypomnijmy: Anna Mucha wróciła do zgrabnej figury. Pokazała nogi do nieba

Aktorka z powodzeniem prowadzi również serwis internetowy dla rodziców, gdzie dzieli się swoimi doświadczeniami. Niektóre jej wyznania naprawdę mogą szokować. Ostatni wpis Muchy ma jednak zupełnie inny wydźwięk. Mucha informuje swoje czytelniczki, że martwi ją sytuacja, w której się znalazła. Na szczęście chodzi o... książki. A konkretnie o powieść "Lawendowy pokój", która bardzo jej się spodobała:

Trochę mnie martwi sytuacja w jakiej się obecnie znalazłam. Minęło dopiero pół roku, a ja już przeczytałam prawdopodobnie najlepszą powieść A.D. 2014. Ta książka jest bowiem niebezpieczna! Uwaga! Może spowodować napady nieznośnego romantyzmu, chęć spakowania walizek, a nawet wyruszenie w podróż przed siebie. albo gorzej! zostaniesz w miejscu i odkryjesz, że jesteś tchórzem… - pisze gwiazda

Sięgnięcie po tę książkę?

