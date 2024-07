Anna Mucha jest obecnie w drugiej ciąży. Seksowna aktorka nie ukrywa, że docenia uroki macierzyństwa i podoba się jej bycie matką, choć wiążą się z tym również dziwne nawyki. Przypomnijmy: Anna Mucha przez ciążę wpadła w uzależnienie

W zeszłym roku wybuchł skandal, gdy Mucha publicznie poskarżyła się na brak przewijaków dla dzieci na stacjach benzynowych Orlen, co zmusiło ją do przewinięcia córeczki na stole. Wiele osób to oburzyło, ale jak donosi najnowszy numer magazynu "Party", zachowanie aktorki sprawiło, że koncern postanowił zamontować trzy różne modele przewijaków na 300 stacjach w całej Polsce! Ania nie ukrywa, że jest zadowolona z tego, iż jej słowa ktoś wziął sobie do serca.

Zawsze wierzyłam, że Orlen chce ułatwiać życie i dbać o swoich nawet najmłodszych klientów. A co do burzy, którą przypadkiem wtedy rozpętałam? Cóż, cieszę się, że jeden człowiek może zmienić świat. Dziękuję za wsparcie tym wszystkim, którzy chcą, żeby żyło się lepiej i lżej - powiedziała w rozmowie z "Party" aktorka.

Waszym zdaniem gwiazdy częściej powinny wykorzystywać swoją popularność do tego typu działań?

