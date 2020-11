Anna Mucha szykuje sekretny projekt? Co za metamorfoza! „Polska Jennifer Lopez”

Anna Mucha przeszła kolejną metamorfozę. W ostatnim czasie mogliśmy zobaczyć jej szaloną charakteryzacje stworzoną na potrzeby nowego filmu Patryka Vegi, w którym aktorka wystąpi przy boku Małgorzaty Rozenek i Zofii Zborowskiej, tymczasem po burzy loków nie ma już ani śladu.

Jak teraz wygląda gwiazda? Wygląda na to, że szykuje się coś wielkiego.

Anna Mucha jak Jennifer Lopez

Anna Mucha przeszła metamorfozę i wygląda olśniewająco. Jak się okazuje, aktorka wpadła pod nożyczki słynnego fryzjera gwiazd, który na swoim profilu na Instagramie postanowił pochwalić się efektami pracy.

Tak sobie myślę, że gdyby Anna Mucha zaczęła śpiewać, to mielibyśmy naszą polską Jennifer Lopez! - stwierdził stylista fryzur, Łukasz Urbański.

Faktycznie, na głowie aktorki pojawiły się piękne, błyszczące, długie fale rodem z Hollywood. Co więcej gwiazda zdecydowała się na odświeżenie koloru i super modne sombre. Jasne pasma włosów idealnie podkreślają urodę Anny Muchy, która wydaje się promienieć jak nigdy wcześniej. Co więcej, wiele wskazuje na to, że metamorfoza jest zapowiedzią czegoś o wiele większego, co ma niebawem wydarzyć się w jej życiu.

Anna Mucha w ostatnich dniach zamieściła w swoich mediach społecznościowych nowe zdjęcie. O dziwo, tym razem nie mogliśmy z niego zbyt wiele wywnioskować. Jedyna wskazówka dla fanów została ukryta w hasztagach, które zapowiadały sekretny projekt. Co więcej udział w całym przedsięwzięciu brał również Łukasz Urbański i sztab najlepszych specjalistów.

Co takiego szykuje dla nas aktorka? Wszyscy czekamy z niecierpliwiem. Jedno jest pewne, jej nowa fryzura zebrała całą masę komplementów.

- Wow, jak pasują te włosy, a jakie śliczne - Stokroć WOW! - Przepięknie

Jeden z internautów postanowił porównać Annę Muchę do jeszcze innej, światowej sławy gwiazdy:

Mi trochę Angeline przypomina.

Podobna?

Uważacie, że Anna Mucha faktycznie wygląda jak polska Jennifer Lopez?