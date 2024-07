Kwestia tzw. "ustawek" z paparazzi jest w polskim show-biznesie tematem tabu. Gwiazdy niechętnie przyznają się do umawiania się z fotoreporterami na konkretne zdjęcia i zdecydowanie zaprzeczają sugestiom o wyreżyserowanych fotografiach, które imitują te przypadkowo zrobione. Najwięcej zarzutów kieruje się pod adresem Anny Muchy, o której złośliwi mówią "królowa ustawek". Przypomnijmy: "Mucha nagle nie lubi paparazzi"

Aktorka wielokrotnie dementowała tego typu sugestie, ale wątek ten przewija się w kolejnych wywiadach - również w najnowszym, którego Mucha udzieliła magazynowi "Sens". Anna w rozmowie z dziennikarką wykłada swoją teorię na temat ustawek i zdradza, jaka jest jej definicja tego pojęcia. Twierdzi też, że nigdy nie zapraszała paparazzi do swojego życia, a już szczególnie nie wtedy, gdy oczekiwała przyjścia na świat swoich dzieci.



Ustawka w moim rozumieniu to jest świadome wydzwanianie do kogoś i mówienie, że tu i tu, o tej i o tej godzinie będę, proszę, zrób mi zdjęcie. Nigdy w życiu ani ja, ani moi ludzie tego nie zrobili. Ustawka to nie jest wyjście z domu. A oni stali pod moim domem non stop, próbowali się włamać do szpitala, przebierali się za budowlańców wtedy, kiedy rodziłam… i myślisz, że ja ich zapraszałam? Po co wydawałabym pieniądze na ochronę, jeśli chciałabym mieć zdjęcia z sali porodowej? - pyta.