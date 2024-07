Dziś po południu w Gdyni odbędzie się pogrzeb Anny Przybylskiej. Rodzina aktorki w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym na jej stronie internetowej poinformowała o szczegółach ceremonii, apelując również o uszanowanie ich prywatności i nie robienie zdjęć w trakcie uroczystości. Podobny apel wystosowała też Anna Mucha, która nawołuje do bojkotu mediów, które zdecydują się na publikację takich fotografii. Przypomnijmy: Mocny wpis Muchy o pogrzebie Przybylskiej. Gwiazda ma jedną prośbę

Apel aktorki poparli internauci i inne gwiazdy, m.in. Kayah. Ustosunkowała się do niego również Karolina Korwin Piotrowska, która udostępniła na swoim profilu specjalny fanpejdż popierający bojkot mediów publikujących zdjęcia z pogrzebu Przybylskiej. Twierdzi jednak, że zabawny jest fakt, iż strona ta cytuje tekst Muchy, która "latami ustawiała się z paparazzi". Dodaje również, iż pogrzeb Ani to test nie tylko dla mediów, ale również odbiorców.



W sumie to zabawne- bo linkują do tekstu celebrytki, która latami ustawiała się z paparazzi pokazując a to wózek, a to samochód danej marki, a to inne dobra...a teraz nagle panów z aparatami, dzięki którym nieźle żyje- nie lubi. z drugiej strony- ten pogrzeb to test na media i na nas- czy będziemy twardzi i nie klikniemy w link ze zdjęciami z pogrzebu czy jako typowy Polak-hipokryta, bedziemy jęczeć, ze naruszono prywatnośc ale sobie klikniemy? Czas pokaże - napisała Korwin.