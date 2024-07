Anna Mucha tej jesieni ponownie będzie częstym gościem serwisów o gwiazdach i kolorowych magazynów. Wszystko za sprawą drugiej ciąży. W poniedziałek magazyn "Party" poinformował, że już zimą aktorka powita na świecie drugie dziecko. Zobacz: Anna Mucha JEST W DRUGIEJ CIĄŻY!

Ostatnie tygodnie aktorka spędziła na wakacjach we Włoszech. W jednym z wpisów na swoim blogu poinformowała nawet, że z miłą chęcią przeprowadziła by się tutaj na stałe (zobacz). Po trzech tygodniach milczenia Ania ponownie przemówiła. Tym razem w poście pochwaliła się zdjęciami z jednodniowego wypadu do Rzymu.

- udało mi się całkiem niespodzianie wyskoczyć do Rzymu na jeden dzień i sześć par butów ;))) buty będą obfotografowane przy innych okazjach (dam chłopakom zarobić na chleb i nie będę ich teraz pokazywać na blogu) fotografowałam więc Rzym. zanim wsiąknęłam w sklepy i knajpy... [pisownia oryginalna] - napisała Mucha.

Do notki aktorka dołączyła kilka zdjęć. Widzimy na nich, że gwiazda postanowiła pozwiedzać m.in. antyczne zabytki oraz udała się pod słynną Fontannę di Trevi.

Z wpisu dowiadujemy się również, że Anna Mucha jest już kraju i pełna sił i energii wróciła do pracy. Już w najbliższy weekend ponownie wraca na deski teatru i w Mikołajkach wraz z swoimi kolegami wystawi spektakl "Single i remiksy".

