Ostatnie miesiące były dla Anny Muchy bardzo owocne. Wielkim sukces odniósł jej spektakl "Single i remiksy", jej współpraca z marką produkującą akcesoria dla dzieci ciągle się rozwija, a kontrakt z wielką światową marką kosmetyczną z pewnością dał jej spory zastrzyk gotówki. Po tak pracowitych miesiącach gwiazda zasłużyła na wakacje. Aktualnie wraz z rodziną przebywa we Włoszech. Zobacz: Elegancka Mucha w kampanii Oriflame

Podczas urlopu Mucha zaczęła zastanawiać się nad swoim życiem. Gwiazda znana z zamiłowania do słonecznej Italii na swoim blogu napisała, że właśnie wpadła na pomysł, aby osiedlić się tutaj na stałe. Wraz ze swoim partnerem oglądała nawet kilka nieruchomości.

- jesteśmy tu tak często, że zastanawiamy się czasem, co by było, gdybyśmy tu mieli dom. swoje, nie - jeszcze bardziej SWOJE miejsce na ziemi... dziś spędziliśmy kilka godzin w aucie szukając i poznając miejsca, których nie znaliśmy do tej pory, a które są do kupienia/wynajęcia. wyobraźcie sobie, jak siedzimy przy pysznym jedzeniu, przy stole zastawionym włoskim jedzeniem, "in the middle of nowhere", jak mówią Amerykanie ;) gdzieś gdzie docierają już tylko bardzo wytrwali... rozmawiamy z właścicielami - agentami o dostępnych nieruchomościach, liczymy, dyskutujemy... [pisownia oryginalna] - pisze Mucha w swoim ostatnim poście.