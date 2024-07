Już widać pierwsze ciążowe krągłości u Anny Lewandowskiej! Trenerka pojawiła się na meczu Bayern Monachium - VfL Wolfsburg, w którym jej mąż strzelił już dwa gole! Mecz jeszcze trwa, więc być może Robert jeszcze raz popisze się swoją mistrzowską formą. Jednak dziś nie wszystkie oczy są zwrócone tylko na piłkarza, ponieważ na trybunach pojawiła się jego żona Ania! Przypominamy, że we wtorek Robert w rozczulający sposób podczas meczu poinformował wszystkich, że wkrótce zostanie ojcem, a następnie przyznał w wywiadzie, że jego żona Ania jest w 5. miesiącu ciąży.

Ania jest w ciąży, to piąty miesiąc i już ciężko to ukrywać. Miałem marzenie, że jak żona będzie w ciąży, to ja poinformuję o tym pierwszy i dziś się to udało - powiedział Robert Lewandowski.