Rihanna z synkiem na rękach odsłania ciążowe krągłości w Paryżu [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Do gali wręczenia Oscarów 2023 pozostał już zaledwie tydzień. Atmosferę przed największym świętem kina na świecie podgrzała wiadomość o występie Rihanny. Świeżo upieczona mama, która z ASAP Rockym spodziewa się już drugiego dziecka, ma zaśpiewać podczas 95. ceremonii w Dolby Theatre, w Los Angeles. RiRi właśnie opublikowała zabawne wideo ze swoim synkiem. Nagranie z Baby Fenty to najsłodsze, co dziś zobaczycie. Rihanna pokazała synka przed Oscarami. Jest już większy, niż myśleliście! Gdy Rihanna zaszła w ciążę, zainteresowanie piosenkarką z Barbadosu i jej partnerem, ASAP Rockym wystrzeliło. Odkąd wokalistka zaczęła przechadzać się po ulicach Los Angeles z wyraźnie zaokrąglonym brzuszkiem, paparazzi nie odstępowali jej na krok. Po porodzie medialny szum wokół gwiazdy jest jeszcze większy. Ostatnio RiRi i jej ukochany zostali sfotografowani z dzieckiem na lotnisku w Mediolanie. Para wybrała się w romantyczną podróż do Włoch. Teraz fani nie mogą się doczekać, aż artystka wystąpi na gali tegorocznej gali Oscarów. Tydzień przed Oscarami 2023 Rihanna opublikowała rozkoszne nagranie i zdjęcie synka. Choć fani nadal nie poznali imienia chłopca, to w sieci nazywają go Baby Fenty. RiRi zażartowała z faktu, że na filmowej imprezie pojawi się jego rodzeństwo. Mój syn, jak się dowiedział, że jego rodzeństwo idzie na OScary, a nie on -napisała Barbadoska. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez badgalriri (@badgalriri) Zobacz także: Rihanna zaśpiewa na ceremonii wręczenia Oscarów 2023. Przebije Super Bowl? Nie da się ukryć, że syn Rihanny i ASAP...