Anna Lewandowska spełniła jedno ze swoim marzeń i spotkała się z... Magdą Różczką! Co łączy obie panie? Chęć pomocy innym, bo razem wspierają akcję charytatywną. O szczegółach trenerka napisała na swoim Facebooku.

Anna Lewandowska na swoim Facebooku pokazała zdjęcie z aktorką i napisała:

Pomaganie jest zarąbiste! Poznałam ostatnio Magdalenę Różczkę (co nie ukrywam zawsze było moim marzeniem????) - osobę która również ma frajdę z pomagania innym! Wspieramy akcję SAVICKII- kluczyki szczęścia - cały dochód przekazywany jest na FUNDACJĘ RODZIN ADOPCYJNYCH

Co więcej, Magda Różczka podobnie myśli o Ani:

Czy ich znajomość przerodzi się w przyjaźń? Z pewnością obie sprawią dużo dobra dla innych.

Posted by Anna Lewandowska on 11 stycznia 2016