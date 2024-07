2 z 9

Od jakiegoś czasu temat jest także osobistym doświadczeniem, bo niebawem sama będę mamą. Przygotowywałam się do tej roli bardzo długo i jest to jedno z najważniejszych zadań w moim życiu. Chciałabym obdarzyć dziecko najbardziej wartościowym prezentem na start – ZDROWIEM - napisała Anna Lewandowska na swoim blogu.

Trenerka i przyszła mama zdradziła, jak wpadła na pomysł napisania książki dla przyszłych mam. Podsunął jej go... Nie był to Robert Lewandowski? Kto to, taki, dowiesz się, przechodząc na następną stronę.