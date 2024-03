Fani Anny i Roberta Lewandowskich na co dzień mogą "podglądać" życie pary za pośrednictwem mediów społecznościowych, jednak nie zawsze trenerka jest aż tak otwarta w swoim relacjonowaniu codzienności. Tym razem żona piłkarza zaskoczyła wszystkich. Chodzi o dzieci!

Anna i Robert Lewandowscy są przykładem gwiazdorskiej pary, która nie tylko cieszy się z osiągnięć sportowych czy zawodowych, ale docenia również wartości rodzinne. Trenerka na każdym kroku udowadnia, że córeczki - Laura i Klara - są dla niej prawdziwym oczkiem w głowie.

Tym razem mama dziewczynek zdobyła się na wyznanie na temat ... ich wspólnej zabawy. Anna Lewandowska nie ukrywa, że fakt wspólnej zabawy Laury i Klary jest dla niej źródłem ogromnej radości!

Wygląda na to, że choć Laurę i Klarę dzielą trzy lata różnicy, dziewczynki wprost idealnie się dogadują. Co ciekawe, córki Anny i Roberta Lewandowskich są wychowywane tak, jak wszystkie dzieci:

Laura i Klara Lewandowskie aktywnie uczestniczą też w życiu zawodowym rodziców - ostatnio Klara skradła serca widzów, wprowadzając tatę na murawę podczas meczu Polski z Estonią!

To są wyjątkowe chwile nie tylko dla mnie, ale dla całej rodziny. Taki moment wyjścia z córką to jest coś wyjątkowego, to co zapamiętamy. Na pewno dla nas to będzie wyjątkowa pamiątka, zapamiętamy to do końca życia

- mówił Robert Lewandowski po meczu.