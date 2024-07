Błyskawiczna kariera Anny Lewandowskiej to jedno z największych zaskoczeń mijającego roku. Wprawdzie od początku funkcjonowania w polskim show-biznesie nie można było odmówić jej zapału i ambicji, ale efekty przeszły chyba najśmielsze oczekiwania. Nieco ponad tydzień temu Anna świętowała wydanie swojej debiutanckiej książki. Przypomnijmy: Lewandowska na premierze swojej książki. Wspierały ją celebrytki

Sportsmenka nad książką pracowała kilka długich miesięcy i dołożyła wszelkich starań, aby było to wydawnictwo kompletne i zawierające sprawdzone informacje dotyczące ćwiczeń i zdrowego stylu życia. Mogła liczyć też na wsparcie Roberta Lewandowskiego. W najnowszym wywiadzie wyznała, że mąż od początku wspierał ten pomysł i trzymał za nią kciuki. Po lekturze już gotowego dzieła mocno ją pochwalił.



Anna podkreśla też, że jest zadowolona ze swojego życia i razem z Robertem zawdzięczają to ciężkiej prasy. Twierdzi jednak, że nie zawsze jest bajkowo.

Chcę podkreślić, że zawsze szanowałam i szanuję to, co mnie spotkało w życiu. To, co osiągnęliśmy z mężem to efekt naszej ciężkiej pracy. Mamy to szczęście, że to, co robimy zawodowo jest naszą wielką pasją. Nie używałabym jednak słowa bajka. Każdy ma swoje i słabsze momenty - zapewnia.