Barbara Kurdej-Szatan wspiera piękną akcję, a internautka uderza: "Ocieplanie wizerunku". Jest odpowiedź!

Barbara Kurdej-Szatan opublikowała na Instagramie mocny wpis w którym skomentowała kontrowersyjny projekt ustawy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Zatrzymaj aborcję". Projekt ustawy, który ma być rozpatrywany w Sejmie w środę 15 kwietnia wzbudza ogromne emocje wśród wielu Polek. Projekt przewiduje w zasadzie całkowity zakaz aborcji w naszym kraju-jego autorzy chcą, żeby kobiety nie mogły przerywać ciąży z powodu nieuleczalnej choroby płodu. Barbara Kurdej-Szatan nie zgadza się z kontrowersyjnym porojektem i dołączyła do strajku kobiet! Zobaczcie, co napisała gwiazda "M jak miłość"! Barbara Kurdej-Szatan ostro o zwolennikach ustawy antyaborcyjnej Wiele gwiazd już od kilku dni zachęca do strajku przeciw ustawie antyaborycjnej, którą będą rozpatrywać polityce w Sejmie. Teraz mocny wpis dotyczący ustawy opublikowała Barbara Kurdej-Szatan! Aktorka na swoim profilu na Instagramie zdradziła, dlaczego jest przeciwna wprowadzeniu proponowanych przez Kaję Godek zaostrzeń. Seri... znowu to sam... akurat gdy wszyscy zamknięci jesteśmy w domach, wykorzystywana jest sytuacja i ponownie w sejmie będzie rozpatrywany projekt ustawy o całkowitym zakazie aborcji. Przecież my nie walczymy o to, aby aborcję można było wykonać w każdym momencie, bo taki kobiecy kaprys - napisała aktorka. W dalszej części wpisu Barbara Kurdej-Szatan ostro skomentowała projekt ustawy "Zatrzymaj abrocję"! Walczymy o to, abyśmy nie musiały i abyście Wy! nie musiały w przyszłości rodzić dzieci z wrodzonymi ciężkimi wadami skazanymi na szybką i potwornie męczącą i dla dziecka i dla kobiety - śmierć. Aby kobiety nie musiały rodzić dzieci z gwałtu. Aby nie musiały rodzić w momencie zagrożenia własnego życia i tkwić w przerażeniu, że zaraz umrą ... Niech po prostu zostanie tak jak jest teraz!!! Nie...