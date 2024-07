Anna Lewandowska na okładce Vivy!

Wakacje to pracowity czas dla Anny Lewandowskiej! Trenerka dużo podróżuje, prowadzi osoby z treningami, a do tego promuje swoją nową książkę z płytą”Trening karate cardio”. To zestaw dla fanek Lewandowskiej, które chcą wiedzieć więcej o zdrowym stylu życia, a do tego poćwiczyć ze swoją idolką. Co zainspirowało Anię do stworzenia tej książki i płyty?



Tworząc ten trening, inspirowałam się sportem, który uprawiam od lat. Dlatego z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że ćwiczenia te są bezpieczne, skuteczne i nie pozostawiają miejsca na nudę - powiedziała w “Party” Ania.

Więcej o jej nowej płycie, jak i nowych wyzwaniach Ani Lewandowskiej przeczytamy w najnowszej “Vivie!” już w czwartek, 27 sierpnia. Trenerka zdradzi, gdzie jest jej prawdziwy dom i skąd bierze moc, by zmieniać życie swoje i innych! Co jeszcze w numerze?

Wywiad z Tomaszem Kammelem oraz artykuł o nowym kandydacie na prezydenta USA, Donaldzie Trumpie. Dodatkowo ten numer "Vivy!" będzie w sprzedaży z książką i DVD z treningami Anny Lewandowskiej "Karate cardio".

Okładka Vivy z Anną Lewandowską

Okładka płyty DVD Anny Lewandowskiej