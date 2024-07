Wczoraj w Krakowie odbył się mecz "Gortat Team vs Wojsko Polskie", w którym udział wzięła Anna Lewandowska. Trenerka przyjechała do Krakowa już w piątek i spotkała się z Marcinem Gortatem oraz jego bratem Przemkiem. Sportowiec umieścił na Facebooku zdjęcie z trenerką, które podpisał: “Sexy mama Anna Lewandowska”. Od razu pojawiły się plotki, że żona Roberta Lewandowskiego jest w ciąży! (Zobacz: Anna Lewandowska spodziewa się dziecka?)

Niektórzy fani zasugerowali też, że określenie “sexy mama” oznacza w slangu po prostu atrakcyjną, seksowną kobietę. Okazuje się, że mieli rację, bo Ania napisała na Instagramie: “hehe, a nie wiecie, że to slang? :-) Tak się mówi. Ah te plotki, ploteczki…”.

Wczoraj Ania umieściła też zdjęcie w sportowym topie, a pod nim jedna z fanek napisała: "Piękny brzusio już widać Aniu". Co odpowiedziała trenerka? Musicie to zobaczyć!

To będzie dobry dzień????????????????????????✌????Według badań - poranny, niedzielny trening kształtuje zarówno mięśnie, kondycję, a przede wszystkim CHARAKTER!☀️???????? #positiveFoto witoldkwiecinski.com

Posted by Anna Lewandowska on 19 lipca 2015