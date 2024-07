1 z 6

Trwa dobra passa Roberta Lewandowskiego. Piłkarz w każdym meczu Bayernu Monachium zachwyca grą i zdobywa piękne bramki. My trzymamy kciuki, żeby ta świetna forma utrzymała się do jesiennych spotkań reprezentacji Polski :-) Sportowiec w przerwie między rozgrywkami, zabrał swoją żonę Anię Lewandowską na coroczne święto wszystkich smakoszy piwa - Oktoberfest. Święto Piwa w Niemczech zaczęło się 19 września i potrwa do 4 października. W trakcie imprezy wypite zostanie 6 milionów litrów piwa!

Lewandowscy wybrali specjalne stroje, które oddają charakter imprezy. Jak podobają wam się stylizacje Ani i Roberta?