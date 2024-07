Anna Kalczyńska żartuje z Pytania na Śniadanie! Prowadząca konkurencyjny program Dzień Dobry TVN pokazała swoim fanom na Instagramie zdjęcie, na którym możemy zobaczyć Mikołaja Roznerskiego. Uwagę dziennikarki nie przyciągnął jednak przystojny aktor, który odwiedził studio w Telewizji Publicznej, a napis na tzw. belce, na której pojawił się temat rozmowy z Roznerskim - "Co robić, gdy motylom w brzuchu opadają skrzydła".

Anna Kalczyńska żartuje z Pytania na Śniadanie

To już kolejny raz, kiedy Dzień Dobry TVN reaguje na to, co dzieje się w programie Pytanie na Śniadanie. Zaledwie kilka tygodni temu widzowie mogli zobaczyć, jak DDTVN zaprezentowało, jak zmyć sylwestrowy makijaż- nie było by w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że modelka występująca w programie była pomalowana dokładnie tak, jak modelka prezentująca słynny już makijaż sylwestrowy w PnŚ. Teraz z kolei Annę Kalczyńską rozbawił napis, jaki pojawił się na ekranie.

Mikołaj? #mistrzowie #mistrzowiebelek #corobić #gdywszystkoopada? #konkret Pozdro ekipa Pytanie na Śniadanie???? #tomekwolny @marcelina_zawadzka ❤- napisała Anna Kalczyńska.

Niestety nie wszystkim spodobał się wpis i zdjęcie wstawione przez Annę Kalczyńską. Internauci bronili Pytania na Śniadanie.

Ja tam bez porównania wolę PNŚ nie ma co się wysmiewac z PNS, zdarzają się wpadki ale wy też macie czasem banalne tematy :] trochę w sobie pokory. Pozdrawiam!

Anna Kalczyńska przesadziła? Ciekawe tylko, dlaczego ogląda Pytanie na Śniadanie zamiast Dzień Dobry TVN ;)

Anna Kalczyńska żartuje z Pytania na Śniadanie.

Gwiazda TVN przesadziła?

