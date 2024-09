Alicja Resich-Modlińska wbiła szpilę Tomaszowi Kammelowi. Z okazji 22. urodzin śniadaniówki dziennikarka pojawiła się w dzisiejszym wydaniu "Pytania na śniadanie" aby opowiedzieć o początkach uwielbianego przez widzów programu. Alicja Resich-Modlińska, która była szefową hitu TVP, nagle zaczęła mówić o Tomaszu Kammelu. Nie uwierzycie, co o nim powiedziała!

Alicja Resich-Modlińska zaskoczyła wyznaniem o Tomaszu Kammelu

Choć trudno w to uwierzyć to "Pytanie na śniadanie" jest emitowane już od 22 lat. Gwiazdy TVP świętowały dziś urodziny śniadaniówki i właśnie z tej okazji w studiu pojawiła się m.in. Alicja Resich-Modlińska. Była szefowa "Pytania na śniadanie" przed kamerami wspominała początki programu i zdradziła, że to właśnie ona w przeszłości decydowała, kogo widzowie mogli zobaczyć w roli prowadzących. W pewnym momencie Alicja Resich-Modlińska zaskoczyła wyznaniem o Tomaszu Kammelu!

Kamil Piklikiewicz/East News

Tomasz Kammel przez wiele lat był związany z TVP i prowadził "Pytanie na śniadanie". Niestety, kilka miesięcy temu okazało się, że w śniadaniówce doszło do prawdziwej rewolucji i z programem pożegnali się dotychczasowi gospodarze. Tomasz Kammel pożegnał się z pracą w TVP i właśnie rozpoczął pracę w "Kanale Zero". Co ciekawe, w dzisiejszym wydaniu śniadaniówki TVP Alicja Resich-Modlińska wbiła szpilę byłemu prowadzącemu!

Dużo czasu poświęciłam Kammelowi. Żeby nie był taki fraternizujący. Żeby nie było tego jego ''kochanie''- tego nie lubiłam. Przedstawia gościa i mówi ''kochanie''- jakie kochanie? mówiła w programie na żywo.

Tomasz Kammel i Izabella Krzan Waldemar Kompała/TVP/East News

Spodziewaliście się takich słów w urodzinowym wydaniu "Pytania na śniadanie"? Myślicie, że Tomasz Kammel zareaguje na gorzkie słowa Alicji Resich-Modlińskiej?