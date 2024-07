Gwiazdy skomentowały ostry wpis Agnieszki Woźniak-Starak na Instagramie. Żona Piotra Woźniaka-Staraka skomentowała w sieci, to co wydarzyło się na gali "Bestsellery Empiku 2016". Gwiazda TVN razem z mężem pojawiła się na imprezie, gdzie jak się okazało, zabrakło zabrakło dla nich... miejsc siedzących. Prowadząca "Azja Express" była oburzona, że wcześniej musiała zbyt długo pozować na ściance i udzielać "kretyńskich" wywiadów, przez które właśnie straciła czas i nie znalazła później miejsca na widowni.

Agnieszka Woźniak-Starak w trakcie gali napisała:

#bestselleryempiku #OSTR Płyta, która zamiata! Przyszłam, żeby zobaczyć go na żywo, pół godziny przed czasem. I nie zobaczyłam, bo najpierw wsadzają cię na kilometrową ściankę, potem udzielasz kretyńskich wywiadów, a na koniec okazuje się, że nie ma dla ciebie miejsca na widowni. I pierwszy raz w życiu trafił mnie szlag, dlatego od dziś pieprzę ścianki i pieprzę wywiady, możecie pisać, że gwiazdorzę, przynajmniej będziecie mieli powód. Pozdrawiam #prezesowa - napisała Agnieszka Woźniak-Starak.

Pod wpisem gwiazdy TVN pojawiło się pełno komentarzy. Internauci podzielili się na tych, którzy mocno krytykowali Agnieszkę Woźniak-Starak sugerując, że nikt nie zmuszał jej do pozowania na ściance- inni stanęli w obronie gwiazdy. Wpis dziennikarki skomentowali również Michał Piróg, Anna Kalczyńska oraz partnerka piosenkarza, Mariusza Totoszki, Justyna Tomańska. Co napisali?

annakalczynskam -????????????

michalpirog - Dlatego ja tam nie poszedłem bo wiedziałem ze tak będzie ???????? tez juz nie chodzę na premiery Eventy itd

justyna_tomanska - Szczerze, dawno powinnaś mieć na to " wywalone" Nie rozumiem po co chodzić na ścianki. Jaki ma to cel , skoro masz prace, nie musisz się lansować na siłę