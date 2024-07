Anna Jagodzińska jest gwiazdą najnowszego filmiku wyreżyserowanego przez Barnabiego Ropera dla Rodarte we współpracy ze Swarovskim.

„Anna vs. Anna” to etiuda modowa skupiająca się na postaci polskiej top modelki ubranej w kreacje sióstr Kate i Laury Mulleavy. A wszystko w niegasnącym blasku kryształów Swarovskiego.

Nasza najbardziej doświadczona modelka po raz kolejny udowodniła, że jest niezastąpiona.

Film w całości dostępny jest na stronie internetowej popularnego magazynu modowego Dazed & Confused. Tam możecie zobaczyć Annę Jagodzińską w tym niesamowitym krótkometrażowym dziele.

