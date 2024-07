1 z 6

Anna Guzik zaprojektowała kolekcję dla dzieci! Aktorka poszła w ślady innych znanych mam i postanowiła wykorzystać swoje macierzyńskie doświadczenie. Od niedawna aktorka wie, czego najbardziej brakuje młodym mamom na rynku i co jest niezbędne w wychowywaniu małego szkraba. Zwłaszcza, że Ania Guzik ma aż dwoje na raz!

Motywem przewodnim kolekcji jest kosmiczny królik. Produkty zostały stworzone dla marki Samiboo, której właścicielką jest Sabina Pajdowska. Jak się okazuje główną inspiracją dla Sabiny i Ani Guzik był skandynawski design. Obie określiły, że królik - kosmonauta będzie motywem przewodnim, a tło uzupełnią gwiezdne konstelacje. Uniwersalność kolekcji także była ważna dla obu Pań – korzystać mogą z niej zarówno dziewczynki, jak i chłopcy w różnym wieku. Przygotowana została w dwóch wersjach kolorystycznych – granat i biel z dodatkami czerni, mięty i różu. (Zobacz też: Jak i w czym prać ubranka dla niemowlaka?)

Co znajdziemy w kolekcji Anny Guzik? Pościele, kocyki, prześcieradła, poduszki, pieluszki bambusowe – wszystko co związane jest ze snem dziecka. Dodatkowo Ania rekomenduje nowe formy produktów, jakich w ofercie Samiboo jeszcze nie było, a są to: śpiworki do spania, poducha do przytulania oraz pluszak -zajączek. Ceny kształtują się od 39 zł do 349 zł.

