Anna Mucha pochwaliła się na swoim Instagramie fotką, na której widzimy jej przygotowania do sesji zdjęciowej. Gwiazda ubrana w czerwoną, obcisłą, seksowną sukienkę oczarowała wielu fanów, ale niestety, jak to w świecie social mediów bywa, znalazł się również ktoś, kto postanowił zostawić - delikatnie mówiąc - nieuprzejmy komentarz. Jedna z internautek w niewybredny sposób wytknęła gwieździe rzekome nadprogramowe kilogramy. Co na to Anna Mucha? Musicie zobaczyć jej odpowiedź! Anna Mucha odpowiada złośliwej internautce. Mistrzowska riposta! Anna Mucha należy do grona gwiazd, które nie tylko w życiu, ale także i w social mediach, stawiają na szczerość, naturalność i poczucie humoru. Aktorce nie brakuje również dystansu do siebie, co udowodniła już nie raz. Gwiazda nikogo nie udaje i jest po prostu sobą - i właśnie za to ją kochamy, podobnie jak tysiące fanów. Ostatnio Anna Mucha zachwyciła zdjęciem z przygotowań do sesji zdjęciowej. W czerwonej, seksownej sukience podkreśliła swoje piękne kobiece kształty. Pod postem pojawiło się mnóstwo komplementów od fanów, ale jeden z nich zdecydowanie do ciepłych słów się nie zaliczał. Internautka "dopatrzyła się" bowiem nadprogramowych kilogramów u Anny Mucha i napisała: - Przytyło ci się, tu i tam się wylewa - zostawiła złośliwy komentarz internautka. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Anna Mucha (@taannamucha) Zobacz także: Anna Mucha ostro o nierówności płacowej w show-biznesie. Nie przebierała w słowach! [WIDEO] Na odpowiedź Anny Muchy nie musieliśmy długo czekać. Gwiazda w...