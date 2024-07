Z dumą ogłaszamy, że ten miesiąc bezapelacyjnie należy do Polek! Anja Rubik i Zuzanna Stankiewicz wystąpiły w ekskluzywnych sesjach dla czołowych mediów modowych: Vogue Paris, Numero i dla portalu Fashion Gone Rogue.

Reklama

Pierwsza z nich znalazła się w najnowszym numerze magazynu Numero, a fotografowała ją Camilla Akrans. Na fotografiach top modelka pozowała w zjawiskowych kreacjach, m. in. w haftowanym komplecie zaprojektowanym przez duet Dolce&Gabbana i krótkiej białej sukience od Balmain. Ta przepełniona bogactwem, niezwykła sesja nazwana została "Hors Cadre" ("poza ramą"). Tytuł nawiązuje do koncepcji sesji z użyciem ram, w których m. in. zamieszczono zdjęcia modelki.

Ale to nie wszystko. W tym miesiącu możemy zobaczyć kolejne zdjęcia z Anją w roli głównej, gdzie Rubik pokazuje swoje różne obliczatym razem w sesji beauty. Wizażyście zadbali o różnorodność stylizacji, tak aby pokazać odmienne wcielenia, od delikatnej dziewczyny, po zimną femme fatale. Fotografie te opublikował francuski Vogue.

Kolejnym naszym powodem do dumy jest fantastyczna, pełna wysokiej mody sesja z Zuzanną Stankiewicz, wschodzącą gwiazda światowego modelingu. Rodowita Poznanianka została sfotografowana w szalenie drogich projektach na ulicach Paryża. Modelka prezentuje tu m. in. spektakularną czarną sukienkę ozdobioną piórami zaprojektowaną przez DSTM oraz dwa eleganckie garnitury od Barbary Bui i Yves Saint Laurenta. Na zdjęciach Polka wygląda fenomenalnie.

Tak prezentują się zdjęcia z sesji z Anją Rubik i Zuzanną Stankiewicz w rolach głównych:

Zobacz także