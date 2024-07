Nikt chyba nie ma wątpliwości, że ponownie największym hitem nadchodzącej ramówki Polsatu będzie "Taniec z Gwiazdami". Stacja postawiła tym razem na kilka świeżych twarzy, których wspomogą weterani szklanego ekranu i wydaje się, że będzie to mieszanka iście wybuchowa. Podczas prezentacji oferty programowej stacji to właśnie uczestnicy tanecznego show byli najbardziej rozchwytywanymi gwiazdami. Przypomnijmy: Uczestnicy "TzG" skradli show na ramówce Polsatu. Oto wszystkie pary

Jedną z faworytek nowej edycji jest Ania Wyszkoni. Wokalistka dała próbkę swoich możliwości już na krótkiej prezentacji w czwartkowy wieczór, a doświadczenie zdobyte jeszcze w młodości zdaje się teraz procentować. Spekulowało się, że gwiazda długo odmawiała producentom, ale w końcu przystała na ich propozycję, choć nie było łatwo. W rozmowie z AfterParty.pl Wyszkoni przyznała, że produkcja "TzG" poszła jej na ogromne udogodnienie - Anna trenuje bowiem we Wrocławiu. To chyba pierwszy taki przypadek w historii programu.



Poprosiłam producentów o możliwość odbywania treningów we Wrocławiu, gdzie na co dzień mieszkam. Nie wyobrażałam sobie, aby było inaczej z uwagi na moje dzieci - rozłąka z nimi nie wchodziła w grę. Jestem bardzo wdzięczna ekipie "TzG" za taką możliwość, bo pozwoli mi to nie tylko dobrze przygotować się do programu, ale być też mamą, która wraca do domu i gotuje swoim dzieciom obiad - zdradza w rozmowie z AfterParty.pl Wyszkoni.