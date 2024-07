Ania Lewandowska zaczyna coraz szybciej rozkręcać swoją działalność - Ania sprzedaje zdrowe batony i inne ekologiczne produkty na swojej stronie internetowej, a ostatnio poinformowała, że jej produkty będzie można kupić także w polskich marketach (Sprawdź, gdzie kupić batony Ani Lewandowskiej!). Ale to nie koniec! Ania działa dalej, a pomaga jej w tym Robert Lewandowski, który produkty Ani reklamuje między innymi w Niemczech - w swojej drużynie Bayern Monachium. Robert podarował batona jednemu z kolegów - Matsowi Hummelsowi, obrońcy w jego drużynie. Na zdjęciu widać, że Hummels lubi taką zdrową żywność! Lewandowska jest przeszczęśliwa!

Zaszczycona! Moje batony @foods_by_ann cieszą się powodzeniem u najlepszych piłkarzy na świecie... ???? Mats @aussenrist15 Thanks for pictures! - napisała Ania Lewandowska pod zamieszczonym zdjęciem.

Myślicie, że Robert będzie dalej pomagał Ani Lewandowskiej w promocji jej produktów? Skoro są one znane już nie tylko w Polsce? My trzymamy kciuki za jej sukces! Wiemy przecież (i Robert też!), że poczta pantoflowa to najlepsza reklama! ;)

Ania Lewandowska cieszy się, że znany piłkarz je jej batona!

Batony Ani to hit! Promuje je też Sara Boruc.

Biznes Ani Lewandowskiej ma szansę na dalsze powodzenie?