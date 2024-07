Kolejne fakty na temat poważnego kryzysu małżeństwa Angeliny Jolie i Brada Pitta! Na początku tygodnia Jolie złożyła pozew rozwodowy. Dlaczego ich małżeństwo się rozpada? Plotki mówią, że Brad miał zdradzać Angelinę z koleżanką z planu filmowego, Marion Cotillard. Inne źródła podają, że Brad zachowywał się agresywnie w stosunku do ich dzieci, a także miał problem z alkoholem, czego nie mogła znieść Jolie. Teraz pojawiła się nowa informacja. Według doniesień "TMZ", winna rozpadowi małżeństwa, jest Angelina.

Według "TMZ", Jolie miała naprawdę duże ambicje i chciała zostać... sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych! Z ONZ Jolie była związana od 2001 roku. Wtedy wyruszyła w swoją pierwszą misję humanitarną - odwiedziła Sierra Leone i Tanzanię, a następnie Pakistan i ponownie Kambodżę. To był dopiero jej początek jej działalności.

Angelina Jolie miała obsesję na punkcie objęcia tego stanowiska. To spowodowało jej problemy w małżeństwie z Bradem Pittem. Jak podaje osoba bliska parze, Brad był zaniepokojony jej ambicjami. (...) Chodziło również o to, że Angelina zabierała dzieci do krajów ogarniętych wojną (np. Liban czy Irak), co Brad uważał za bardzo niebezpieczne. Angelina bradzo dbała o bezpieczeństwo, nie ruszała się nigdzie bez ochrony, ale dla Brada to było za mało - czytamy w "TMZ".