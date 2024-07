1 z 7

Angelina Jolie i Brad Pitt porozumieli się w sprawie opieki nad dziećmi! Okazuje się, że para, która zaskoczyła świat swoją decyzją o rozwodzie, tydzień temu podpisała ugodę dotyczącą ich dzieci. Rzecznik Angeliny Jolie przyznał, że to aktorka będzie opiekować się dziećmi. Według podpisanej ugody Brad może jedynie odwiedzać swoje pociechy w obecności terapeuty.

Możemy potwierdzić, że profesjonaliści z zakresu opieki nad dziećmi uchwalili ugodę prawną zaakceptowaną i podpisaną przez obie strony ponad tydzień temu. Zgodnie z tą ugodą, sześcioro dzieci pozostanie pod kuratelą matki i będzie kontynuować spotkania terapeutyczne ze swoim ojcem. Nie jesteśmy uprawnieni do rozmowy o szczegółach. Wierzymy, że wszystkie strony zaangażują się w uzdrowienie rodziny i proszą, byście mieli to na uwadze w tym trudnym czasie - zagraniczne media cytują przedstawiciela Angeliny Jolie.

Przypominamy, że zaledwie kilka tygodni temu Angelina Jolie została przesłuchana przez FBI w sprawie incydentu, do którego miało dojść 14 września na pokładzie prywatnego samolotu z udziałem jej męża Brada Pitta i ich adoptowanego syna Madoxa. Postępowanie zostało wszczęte, ponieważ pojawiły się podejrzenia, że Brad stosuje przemoc fizyczną i psychiczną wobec swoich dzieci. Niedawno doszło też do spotkania Brada z dziećmi, które podobno przebiegło w miłej atmosferze, a Jolie była dumna z męża, który na osobności porozmawiał też z Madoxem. Wielu myślało, że po tym spotkaniu nastąpi przełom w ich relacji i aktorka zdecyduje się dać mężowi drugą szansę, ale oświadczenie jej rzecznika świadczy raczej o tym, że para powoli przygotowuje się do rozwodu i już myśli o tym, jak podzielić się z opieką nad dziećmi na czas rozprawy rozwodowej, która będzie z pewnością komentowana na całym świecie. Zobaczcie archiwalne zdjęcia Brada i Angeliny z ich dziećmi!

