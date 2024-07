1 z 10

Ten rok może być dla Anety Zając przełomowy. Aktorka przyjęła bowiem propozycję Polsatu i wiosną zobaczymy ją w "Tańcu z Gwiazdami". Obserwatorzy przepowiadają, że może być nawet czarnym koniem tej edycji i ma spore szanse, aby zajść bardzo wysoko. Przypomnijmy: Korwin typuje Zając na faworytkę "Tańca z Gwiazdami"

Wiele wskazuje na to, że Zając rozpoczęła już przygotowania do występu w show. Paparazzi przyłapali ją ostatnio w drodze do jednej z warszawskich szkół tańca, gdzie spędziła kilka dobrych godzin. Czyżby pierwsze treningi? A może tylko wizyta u Agnieszki Kaczorowskiej, z którą niedawno się poznała? My obstawiamy treningi do "Tańca z Gwiazdami" - program startuje w końcu już za kilka tygodni, więc warto się do niego dobrze przygotować.

Przypomnijmy: Wiemy kto będzie partnerem Anety Zając w "Tańcu z Gwiazdami"

Zobaczcie Anetę Zając w drodze do szkoły tańca: