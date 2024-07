Aneta Zając przygotowała w swojej kuchni ulubione placuszki! Tylko przed kamerą Party.pl aktorka opowiedziała o swojej wielkiej pasji, jaką jest gotowanie. Aneta Zając ma bloga zatytułowanego "Zając kica w kuchni", na którym dzieli się ze swoimi fanami przepisami kulinarnymi. Specjalnie dla nas zdecydowała się przyrządzić pyszne śniadanie, które uwielbiają także jej synowie. Co to takiego? Bardzo proste placuszki, do wykonania których potrzeba tylko kilka podstawowych składników. Aktorka zdradziła nam również, jakiego tematu nie lubi poruszać w kuchni:

Reklama

Nie wiem, czy mogę to powiedzieć. No dobra, powiem. To jest temat związany z wagą, która stoi daleko w łazience i zostanie tam dotąd, dopóki nie zmienię zdania.

Zobaczcie, jak przyrządzić placuszki według przepisu Anety Zając!

Zobacz: Aneta Zając marzy o tym, żeby zostać uczestniczką show Polsatu! Nie chodzi o Taniec z Gwiazdami!

Aneta Zając uwielbia gotować!

Zobacz także

Placki według przepisu Anety Zając

Reklama

Aneta Zając w kuchni