W weekend odbył się ślub Andrzeja Seweryna. Aktor poślubił swoją partnerkę, Katarzynę Kubacką we Włoszech. I było bardzo romantycznie...

Reklama

Jak donosi Fakt, na uroczystości w polskiej ambasadzie zjawili się przyjaciele pary i ich najbliższa rodzina. Wśród gości obecna była m.in. córka pana młodego - Maria Seweryn. Według doniesień gazety, tuż po zakończeniu przyjęcia weselnego doszło do zabawnej sytuacji. Okazuje się bowiem, że Andrzej Seweryn zapomniał o swojej żonie, która wyszła z budynku pożegnać gości i zamknął za sobą drzwi. Jego świeżo upieczona żona dobijała się do drzwi i dopiero po chwili została wpuszczona do środka.

Przypomnijmy, że Katarzyna Kubacka jest piątą żoną Andrzeja Seweryna. Para poznała się na pokazie filmu "Różyczka" i to właśnie dla Kubackiej, aktor zakończył swoje poprzednie małżeństwo.

Młodej parze serdecznie gratulujemy!

Przypomnijmy, że w minione wakacje, w wielkiej tajemnicy, ślub we Włoszech wzięli również Agnieszka Popielewicz i Grzegorz Hyży. Para, która od samego początku swojego związku wzbudza ogromne zainteresowanie mediów, powiedziała sobie TAK we Włoszech. I chociaż na uroczystości mieli być tylko ich najbliżsi, to w prasie pojawiły się zdjęcia z uroczystości. Oburzona Agnieszka Hyży (Popielewicz) przyznała wówczas, że zamierza walczyć z tabloidami. Zobacz: "Nie odpuścimy". Agnieszka Popielewicz i Grzegorz Hyży nie darują publikacji zdjęć z ich ślubu

Zobacz także