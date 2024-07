Andrzej Piaseczny podczas nagrania promo nowego sezonu show "The Voice of Poland" przyznał, że gorąco kibicował polskiej reprezentacji podczas Euro 2016.

Reklama

Zobacz: Andrzej Piaseczny skomentował polską reprezentację. Nie zgadniecie co powiedział o Pazdanie! :)

Zapytany czy czeka na film o Kubie Błaszczykowskim, zdecydował się na szczere wyznanie:

Jako człowiek, który nie bywa na ściankach i na przyjęciach, różnego rodzaju rautach, raczej wybieram życie tego rodzaju, że jeżeli ktoś chce już dotykać tej mojej historii, osobistych rzeczy, to niech to robi w taki czas, kiedy mnie już nie będzie - wyznał.

Co zatem Andrzej Piaseczny radzi Kubie Błaszczykowskiemu? Posłuchajcie!

Zobacz także

Zobacz także: Piasek bardzo szczerze o Edycie Górniak: "Miałem z nią troszkę niepokoju"

Reklama

Andrzej Piaseczny wkrótce wróci do roli trenera show "The Voice of Poland".