Temat homoseksualizmu wciąż wzbudza w naszym kraju skrajne emocje. Z jednej strony głośne manifestowanie swoich homofobicznych poglądów kończy się wyciąganiem poważnych konsekwencji, z drugiej zaś wciąż nie brakuje podobnych schematów, ale w drugą, totalnie konserwatywną stronę. Przypomnijmy: Skandal! "Pan Lotto" stracił pracę za wspieranie gejów. Pociesza go gwiazda Big Brothera

Teraz zapewne znów zrobi się głośno, a to z uwagi na Andrzeja Grabowskiego. Aktor odsłonił swoje konserwatywne oblicze w książce "Jak brat z bratem. Andrzej i Mikołaj Grabowscy w rozmowie z Hanną Halek", gdzie piętnuje środowiska teatralne za promocję homoseksualizmu. Słynny "Ferdek Kiepski" twierdzi, że homoseksualni twórcy zmuszają w teatrze heteroseksualnych aktorów do odgrywania gejowskich scen. Jego zdaniem kończyło się w kilku przypadkach bardzo dramatycznie.



Sensu nie mają takie przedsięwzięcia jak adaptacja Szekspira, w której to na scenie ma miejsce gwałt, gdzie jeden goły chłopiec posuwa drugiego. To skończyło się zresztą tak, że jeden z tych chłopców jakoś przez to przeszedł, ale drugi płakał jak dziecko, tak bardzo nie chciał tego robić. Ale… robił, ponieważ bał się, że jeśli odmówi, to zostanie wyrzucony. I to jest naprawdę straszne - wyjaśnia Grabowski.